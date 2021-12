Lagaccio, intonaco pericolante da un palazzo: strada chiusa nel primo pomeriggio - Genova 24

Genova. Disagi nel primo pomeriggio di oggi in via del Lagaccio, sulle alture della stazione Principe, dove i vigili del fuoco sono stati allertati per la caduta di un crostone di intonaco sulla facciata di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso manualmente l’intonaco pericolante.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento e questo ha provocato code fino all’altezza dell’hotel Miramare.

L’intervento si è concluso senza feriti né gravi conseguenze. La strada è stata riaperta intorno alle 13.30