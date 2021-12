La "squadra speciale" di Aster per riqualificare le piazze del centro storico: ecco gli ultimi (e i prossimi) lavori - Genova 24

Genova. Una piazza è sempre un luogo da preservare, per il suo ruolo sociale e per la funzione che ha all’interno di una città. Se si tratta di una piazza di un centro storico tra i più antichi del mondo, come quello di Genova, l’attenzione nel curarla dovrà essere ancora maggiore. Lo hanno ben presente gli operatori di Aster, la partecipata comunale che si occupa delle manutenzioni in città che, infatti, stanno formando una “squadra speciale” di addetti in grado di trattare la realtà urbanistica del centro storico con mano particolare.

Un know how prezioso quello che viene utilizzato per tagliare, sostituire, collocare pietre calpestate per decine o addirittura centinaia di anni, ma anche quello che serve per innovare con nuovi arredi e tecniche, nel rispetto della tradizione, dell’arte e dell’architettura, gli spazi urbani.

Mauro Grasso, direttore generale di Aster, è particolarmente orgoglioso del lavoro portato avanti dai “ragazzi” di Aster nelle prime cinque piazze del centro storico restaurate nell’ambito del progetto Umbre de’ Muri, legato al più ampio piano Caruggi.

Si tratta di Santa Maria in Passione, Embriaci, Valoria, Sant’Elena e Truogoli di Santa Brigida. “Le piazze ci sono state affidate dal Comune a settembre con una delibera, con l’obbiettivo di ultimare i lavori entro fine anno – racconta – siamo riusciti a consegnarle, tranne Santa Maria in passione a causa di un cantiere edile concomitante entro i tempi previsti”.

Non solo il rispetto del cronoprogramma, tra i motivi di soddisfazione ma anche il risultato di lavori effettuati a regola d’arte. “Abbiamo proceduto con la pulizia di graffiti sui muri e con la sistemazione della pavimentazione, abbiamo sostituito le parti ammalorate o instabili rispettando sempre il disegno della piazza già esistente, salvo rare eccezioni ossia dove non era possibile fare altrimenti, abbiamo mantenuto le stesse pietre”, sottolinea Grasso.

Aster si è occupata anche dell’installazione di nuovi arredi di design contemporaneo, con panchine già apprezzate dai cittadini, e dell’installazione di fioriere dotate di sistemi di irrigazione. “Quest’ultimo aspetto è molto importante – fa notare il direttore generale dell’azienda – perché ci assicura che il verde sarà duraturo e mantenuto, mentre a volte si finiva con l’avere sotto gli occhi vasi spogli, è un discorso di sostenibilità dell’opera tanto più importante in un’area carente di verde come il centro storico”.

Il Comune di Genova – con un gioco di squadra tra gli assessorati ai Lavori pubblici, al Centro storico e all’Urbanistica – ha già annunciato che altre 13 piazze saranno restaurate nel 2022. Entro il primo trimestre, sempre con affidamento dei lavori ad Aster, sarà il turno di piazza Cernaia, San Luca, Posta Vecchia, Amor Perfetto, Pollaiuoli, San Giorgio, Fossatello e Ferretto.

“Vogliamo sottolineare – dice Mauro Grasso, dg Aster – che questi lavori sono stati fatti e saranno fatti con manodopera nostra, ci siamo impegnati molto per creare una squadra di operai specializzati sulla pavimentazione del centro storico, trasferendo le conoscenze degli addetti più esperti ad alcuni dei 130 nuovi innesti fatti dall’azienda negli ultimi quattro anni, questo nucleo di operatori, altamente specializzati, avrà competenze particolari per lavorare sul centro storico anche in futuro”.

Aster in questi mesi si sta muovendo anche su interventi Peba – dedicati alla riduzione e abbattimento delle barriere architettoniche – sempre nell’ambito del piano integrato Caruggi. La pavimentazione di aree come vico San Matteo e piazza Campetto (qui ancora qualche lavoro servirà dopo il periodo festivo) è stata sistemata in modo da eliminare avvallamenti, dislivelli e gradini e renderle accessibili a carrozzine e passeggini. “Subito dopo passeremo a via del Campo e a vico Stella con lo stesso obbiettivo”, continua Aster. Questi lavori sono portati avanti con la supervisione dell’ufficio Abbattimento barriere architettoniche del Comune di Genova.

Al di là dei progetti specifici Aster proseguirà nel centro storico con attività e manutenzioni anche puntuali, in base alle esigenze e anche alle segnalazioni. “A questo proposito ricordo il portale Segnalaci, che consente all’amministrazione comunale di mettersi in ascolto dei cittadini, raccogliendo da vari canali digitali i suggerimenti, le osservazioni e le segnalazioni sulla vita del territorio in tutti i suoi diversi ambiti”.