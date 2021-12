La scrittrice Luana Valle racconta il suo nuovo libro "Vecchie Megere e Vecchi Tromboni in diretta streaming dalla Mondadori di Genova - Genova 24

Mercoledì 1 dicembre alle ore 18.00 l’autrice Luana Valle sarà in diretta streaming dalla Mondadori Bookstore di Via XX Settembre per parlare del suo ultimo libro “Ginnastica per vecchie tardone e vecchi tromboni” pubblicato per tempesta editore. L’autrice dedica questo libro alle “vecchie” e ai “vecchi”. Alle persone ricche di anni, di esperienze e di vita ma ancora giovani di spirito e di mente.

Interverranno L’illustratore Luca Bertolotti , la regista e attrice Patrizia Ercole che ne leggerà dei frammenti e la psicologa Sara Padovano. Modera Simona Cappelli.

Durante la diretta sarà possibile interagire e porre delle domande all’autrice e agli ospiti presenti.

Sinossi

Gli attacchi ci sono, inevitabilmente, ma la ginnastica aiuta a conservare le articolazioni elastiche, le ossa forti e i muscoli tonici, mantiene in esercizio il cervello, perché é lui che dà ordini al corpo, alle mani, alle gambe, alle dita.