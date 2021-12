La Sampdoria Primavera fa ‘cilecca’ contro il Milan (0-2) - Genova 24

Genova. Nel gioco del football vince chi butta la palla nella rete avversaria e poco serve sfiorare il goal ripetutamente, se poi – alla fine – sono gli altri a ‘fare bingo’…

Partiamo dal tabellino, che riporta quanto segue:

Sampdoria (4-4-2):Saio; Paoletti (dal 76° Leonardi), Aquino, Bonfanti (dal 76° Chilafi), Migliardi; Malagrida (dal 60° Mane), Trimboli, Yepes Laut (dal 60° Polli), Pozzato (dal 65° Bontempi); Di Stefano, Montevago.

A disposizione: Tantalocchi, Samotti, Perego, Bianchi, Porcu, Gentile, Catania.

Allenatore: Tufano.

Milan (4-3-3): Jungdal; Kerkez, Obaretin (dall’82° Rossi), Camara, Stanga; Alesi (dal 76° Gala), Tolomello (dal 7° Eletu), Di Gesù; Capone, Nasti (dall’82° Nsiala), El Hilali (dal 76° Traore).

A disposizione: Desplanches, Bjorklund, Marshage, Bozzolan, Pseftis.

Allenatore: Giunti.

Arbitro: Iacobellis di Pisa. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Spagnolo di Reggio Emilia.

Marcatori: all’8° Nasti e all’85° Gala.

Prende subito il pallino in mano la Sampdoria, rafforzata dai due ex Primavera, ormai in pianta stabile in prima squadra, Trimboli e Yepes Laut, ma al 7° sono i milanesi a passare inaspettatamente in vantaggio, complice una tantum il bravo Saio, che non trattiene in tiro non irresistibile di Capone (forse il migliore dei rossoneri, oggi in bianco), consentendo a Nasti di fare il tap in dello 0-1.

Da qui in avanti, inizia la partita della Samp contro Andreas Jungdal, danese nato a Singapore, che mette in fila una sequenza di parate incredibili, a dire il vero dopo che al 22° Gabriele El Hilali (italo marocchino) aveva sfiorato il raddoppio.

Al 24° Jungdal impedisce il pareggio a Montevago, che si era presentato solo davanti a lui e si supera sul successivo tiro di Pozzato… una doppia prodezza!

Passa solo un minuto ed ancora il portierone milanista si supera su un colpo di testa di Di Stefano, quando già il catanese stava per esultare.

Al 30° ancora questo tandem protagonista… anzi il vero protagonista è Jungdal!

Bisogna arrivare al 42°, per vedere Saio impegnato da El Hilali.

Al rientro dagli spogliatoi la Sampdoria ha una occasione grande come una casa per pareggiare, ma il tiro di Di Stefano si stampa sul palo alla sinistra di Jungdal.

Ancora attento Saio su un tiro di El Hilali, tanto che questa volta il portiere doriano si merita gli applausi dei compagni.

Altra occasione gigantesca per Di Stefano, ma le gambe di Stanga smorzano il suo tiro, che Jungdal para facile facile.

Occasione anche per il neo entrato Leonardi all’80°, ma la sua bomba finisce mezzo metro sopra la traversa.

E che succede all’86°? In pieno arrembaggio blucerchiato, Bonfanti viene infilato dal più fresco Gala, che scappa veloce verso Saio, infilandolo senza scampo… questo è il gioco del calcio… vince il Milan 2-0.