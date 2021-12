La rete Studenti Medi ricevuta in Città metropolitana: "Bene il dialogo ma c'è ancora da fare" - Genova 24

Genova. Questa mattina, gli studenti e le studentesse del liceo D’Oria hanno continuato la loro azione di protesta nei confronti di un problema che ormai da anni colpisce le scuole dell’area metropolitana di Genova: il riscaldamento, che ancora nella scuola non risulta a norma, anche a seguito dell’incontro di ieri tra il sindacato studentesco e la Delegata Repetto.

“L’incontro di ieri si è concluso positivamente, con la dichiarazione da parte della Città Metropolitana di attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate dalle studentesse e dagli studenti – dice Francesco Devoti, coordinatore della Rete Studenti Medi di Genova – Continuano però a verificarsi delle situazioni critiche nelle scuole dell’area metropolitana, come, per esempio, quella del liceo D’Oria, a cui la Città metropolitana ha detto che il problema è irrisolvibile fino a una chiusura prossima della scuola. Noi il nostro l’abbiamo fatto, adesso tocca a Città Metropolitana impegnarsi. Altrimenti, vediamo difficile un’interruzione dello stato di agitazione attuale nelle scuole”.

Le proteste studentesche continuano e gli studenti e le studentesse continuano a chiedere chiarezza da parte delle istituzioni.