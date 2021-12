La Regione Liguria spende quasi 70mila euro all'anno per la sede di rappresentanza a Roma - Genova 24

Genova. La Regione Liguria paga un affitto di oltre 68.450 euro all’anno per mantenere la sede di rappresentanza in piazza Madama a Roma, proprio di fronte al palazzo omonimo che ospita il Senato della Repubblica. La cifra è emersa dalla risposta che il presidente Giovanni Toti ha fornito al consigliere Ferruccio Sansa, primo firmatario di un’interrogazione che prendeva spunto da un altro fatto: nello stesso condominio, a un solo interno di distanza, ha sede infatti il partito politico Cambiamo! fondato dallo stesso Toti.

L’interrogazione aveva lo scopo di conoscere “per entrambi il canone pattuito e la superficie, nonché i rapporti tra i due canoni di locazione essendo l’immobile della medesima proprietaria“. Pronta la replica in aula di Toti: “Rispondiamo per quanto riguarda il contratto di locazione di Regione Liguria che non ha nessuna correlazione né formale né sostanziale col contratto di locazione di Cambiamo!, ereditato peraltro da altra organizzazione politica già presente sullo stesso immobile, che è debitamente registrato nei bilanci del movimento politico Cambiamo con tutte le informazioni. Il collega giornalista Sansa non avrà nessuna difficoltà a reperirle”.

L’insediamento nella sede di piazza Madama ha origine in realtà con una delibera della giunta regionale del 14 marzo 1988. Si tratta di un appartamento all’interno 4 del civico 9, con superficie di 340 metri quadrati, di proprietà di Lorenzo e Virginia Scaletti. La cifra annuale per l’affitto, che risulta corrisposta dal 1989, è di 68.450,28 euro con un contratto rinnovabile ogni sei anni. La prossima scadenza è fissata al 14 febbraio 2024.

Come ha riportato Toti in aula, nel 2014 la Regione aveva dato mandato agli uffici di provvedere a una riduzione del 15% dei fitti passivi e così è stato proposto ai proprietari di abbassare la cifra pattuita di oltre 10mila euro all’anno. Richiesta che è stata rispedita al mittente con la spiegazione che “il canone di locazione è ritenuto inferiore al valore di mercato” nella stessa zona, ovviamente molto prestigiosa, e che in alternativa il contratto sarebbe stato immediatamente rescisso. Motivo per cui la Regione alla fine ha accettato di corrispondere sempre lo stesso importo tagliando altre spese per compensare il mancato risparmio.

Caustica la replica di Sansa: “Sono soddisfatto di questa risposta perché me l’aspettavo. Non è facile ottenere informazioni, ma sembrerebbe che Cambiamo! paghi circa 2mila euro di fitto all’anno, molto meno di quello che paga la Regione. Sono soddisfatto perché il suo silenzio dice qualcosa”, ha concluso.