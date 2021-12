La pressa idraulica, una pratica guida su funzionamento e impieghi - Genova 24

Che cosa si intende innanzitutto per pressa idraulica? Si tratta di un’apparecchiatura meccanica che sfrutta lo scorrere di un liquido (generalmente olio idraulico) per creare una forza in grado di comprimere materiali di vario genere, compattarli ed eventualmente imballarli.

Fu ideata nel 1975 dall’inventore inglese Joseph Bramah, sulla base della legge di Pascal. Ancora oggi sfrutta il medesimo principio ed è utilizzata in diverse applicazioni industriali, in particolare dove sono necessarie forze di grande entità. La pressione che questo strumento genera varia da qualche chilogrammo a molte migliaia di tonnellate al metro quadro.

È formata da diverse parti: una pompa idraulica, un motore (solitamente elettrico) che serve per azionare la pompa, un serbatoio d’olio, una valvola a due vie, un fascio tubiero ad alta pressione, un pistone idraulico a doppio effetto ed infine da un contenitore che ospita il materiale da comprimere.

Ma come funziona la pressa idraulica?

La pressa idraulica è dotata di un serbatoio di olio, che quando è sollecitato, genera la forza necessaria al suo funzionamento. La pompa idraulica invia l’olio sotto pressione al pistone tramite la valvola a due vie. Il pistone, che è collegato a una specifica piastra, riduce lo spazio comprimendo il materiale.

A seguito della compressione, l’olio viene rimandato nella parte anteriore del pistone (grazie alla valvola) compiendo il percorso contrario. In questo modo la macchina torna in condizione di riposo. È bene ricordare che per ragioni di sicurezza è inserita anche una valvola di emergenza che si apre in caso di pressione eccessiva.

In quali contesti viene impiegata

Le presse idrauliche hanno davvero moltissimi impieghi, in particolare dove sono richieste forze rilevanti. Sono più rapide rispetto alle presse meccaniche, per questo vengono sfruttate dove la pressatura e l’imballaggio devono rientrare in brevi tempi. Si usano ad esempio in depositi di rifiuti, laminatoi, stazioni di smaltimento di rottami o centrali di compostaggio.

Trovano anche applicazione nel settore alimentare, manifatturiero e edilizio. Ultimamente, infine, si sono rivelate utili anche nell’ambito della produzione dei mangimi per gli animali e nel riciclo delle materie plastiche.