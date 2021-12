La nube di gas che attraversa Genova: segnalazioni da Oregina al centro storico - Genova 24

Genova. Una nube di gas di origini ancora ignote, si sta spostando per i quartieri genovesi, sospinta dal vento e “compressa” dalla bassa pressione che di fatto sta creando una cappa a bassa quota.

Tantissime le segnalazioni pervenute dai Vigili del Fuoco, che di fatto stanno inseguendo questa bolla di gas maleodorante che dalla zona portuale è salita fino a Oregina e Lagaccio, per poi transitare verso il centro storico, con “annusamenti” rilevati anche in piazza Matteaotti, via Ceccardi e via Roma.

Da dove arriva questo ancora non è chiaro: scattata immediatamente la macchina della sicurezza, i vigili del fuoco hanno provato a contattare tutti gli enti e le aziende operative in città per sapere se in porto o sulla rete viaria erano di passaggio carichi particolari (carri cisterna, autobotti o navi da rifornimento), ma per adesso con esito negativo. Al momento, puzza e miasmi a parte, non si segnalano criticità di sorta.