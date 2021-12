La Liguria aumenta del 10% il bollo auto per i veicoli più inquinanti: ecco tutte le novità - Genova 24

Genova. La Regione Liguria aumenta del 10% il bollo per le auto di classe ambientale euro 0 ed euro 1. È la nuova misura contenuta nella legge di stabilità 2022 presentata questa mattina in consiglio regionale dal presidente Giovanni Toti insieme ai documenti di bilancio. L’aumento avrà effetto sui pagamenti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi agli importi in vigore nell’anno d’imposta 2022.

Anche quest’anno, “in attuazione del principio di salvaguardia ambientale” è prevista l‘esenzione totale per le auto ibride elettriche con motore a benzina o gasolio “nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2022”, che non dovranno pagare la tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i quattro successivi.

Stessa esenzione per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive riguarderà “i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell’anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1″.

Esenzione nel 2022 e per i successi quattro anni anche per “i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a Gpl o a metano collaudato nel 2022.

“Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/Gpl, benzina/metano, gasolio/Gpl e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione”, precisa il testo della legge.