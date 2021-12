La letterina di Natale di Fridays for future Genova: "Il regalo che vorremmo? Un gesto per il clima" - Genova 24

Genova.

“Ciao mamma, ciao papà,

come da tradizione ogni Natale, scrivo questa lettera per chiedere quello che vorrei, ma quest’anno non scriverò a Babbo Natale, ormai sono grande, la scrivo direttamente a voi…

So che mi volete bene e fate molti sacrifici per me, soprattutto in questo periodo. Vorreste che io studi per avere un futuro felice e sereno, per trovare un buon lavoro, per viaggiare, magari per diventare una persona importante… e lo vorrei anch’io.

…però ho scoperto che vivrò in un mondo più caldo di 3,2 gradi e tra pochi anni la vita potrebbe essere molto diversa da come la vivete voi oggi: non esisteranno più i ghiacciai, quasi tutti gli ecosistemi saranno distrutti, non potrò più vedere i miei animali preferiti e questo mi rende molto triste, ma il vero problema è un altro…

Se possiamo vivere, mangiare e respirare grazie alla natura, come sarà possibile questo, in un mondo dove neanche la natura riesce a sopravvivere? Come farò con alluvioni, tempeste sempre più forti, incendi distruttivi, uragani ed epidemie?

Ho scoperto anche, però, che è ancora possibile evitare tutto questo, ma c’è poco tempo, purtroppo quando sarò grande non potrò fare più niente, quindi bisogna agire adesso e quello che mi preoccupa di più sono le persone, che pur sapendo del problema non se ne interessano e fanno finta di niente.

Quindi cara mamma e papà come regalo per quest’anno non vi chiedo dei giochi, ma di fare qualcosa! Anche una cosa piccola, perché da lì parte il grande cambiamento, fatelo per me! Vi voglio bene, buon Natale!”

Dai vostri figli e nipoti Fridays For Future – Genova