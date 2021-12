La conferenza stampa del film "Al di là del mare" sarà a La Spezia - Genova 24

Le riprese sono terminate a settembre, ora il girato sta avendo la sua post-produzione a Cinecittà e il film sarà pronto nel 2022.

Il comune della Spezia, in collaborazione con la Proloco di Biassa, ha deciso di organizzare la prima conferenza stampa proprio in città. L’incontro con la stampa si terrà il giorno 11 dicembre, alle ore 11:30, presso il CAMeC (museo di arte moderna). Parteciperanno giornalisti nazionali e locali, ma l’appuntamento è aperto anche al pubblico e, per l’evenienza, verrà proiettato il trailer del film.

Ovviamente, il cast sarà presente all’evento pronto a rispondere alle domande.

Al di là del mare è stato girato tra Biassa e Lerici, passando per i boschi del colle del Telegrafo più qualche ciak in Toscana e narra le vicissitudini di un bambino che vive in un villaggio dell’entroterra nel dopoguerra.

Diretto da CarloAlberto Biazzi, e scritto da quest’ultimo insieme a Sergio Pierattini, il film vede tra i protagonisti Eros Pagni e Serena Grandi. Nel cast anche Marco Iannone, Rossella Pugliese, Claudia Scaravonati e i piccoli Gabriele Casavecchia e Gabriele Taurisano.

«Sono felice di tornare alla Spezia per parlare del film», dice Biazzi. «Sono molto affezionato alla città e al suo golfo.»

Nei prossimi giorni verranno confermati i nomi del cast che parteciperanno alla conferenza stampa.

Al progetto ha collaborato anche la Genova Liguria Film Commission.