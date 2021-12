La chiesa di San Giuliano apre le porte per Giornata delle persone disabili - Genova 24

Genova. In occasione della Giornata internazionale delle persone disabili, il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia organizzano l’evento “Apertura straordinaria per persone straordinarie” nella chiesa di San Giuliano alle ore 14.30.

Visita guidata dell’abbazia di San Giuliano è dedicata espressamente ad un pubblico di persone con disabilità ed è condotta da un’esperta di accessibilità alla cultura. La giornata è stata organizzata grazie al generoso contributo di Rotaract Club Genova.

Dopo le aperture straordinarie della chiesa di San Giuliano organizzate nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 e 2021 e il buon successo di pubblico registrato, il Segretariato regionale MiC della Liguria assieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia continua la propria attività volta alla valorizzazione del monumento e alla sua conoscenza e fruizione da parte di un numero sempre più ampio di visitatori.

La giornata dedicata alle persone con disabilità si pone nell’ottica di ripensare ai Luoghi della Cultura e all’importanza del patrimonio culturale in relazione all’opportunità di attivare esperienze nuove, sempre più inclusive e partecipate.

La visita del prossimo 3 dicembre, in particolare, sarà rivolta a un gruppo di utenti del CEPIM, Associazione di Volontariato e Fondazione di Genova, che ormai da quasi cinquant’anni rappresenta un fondamentale ed efficace polo di riferimento per le persone Down e i loro famigliari nella gestione delle problematiche del quotidiano; anche nella circostanza, CEPIM metterà a disposizione il contributo dei propri docenti e accompagnatori.

Lidia Schichter, guida turistica esperta di accessibilità alla cultura (DALET Tracce di memoria, Genova), sta preparando i ragazzi alla visita già da alcune settimane, con il supporto della Soprintendente di Genova e La Spezia architetto Cristina Bartolini, e di Paola Traversone, storica dell’Arte del Segretariato MIC Liguria.

L’iniziativa si propone non soltanto di offrire un contributo per facilitare l’avvicinamento all’Arte di una parte di pubblico che necessita di specifici linguaggi e ausilî, ma vorrebbe costituire un’occasione di condivisione con i partecipanti di un’esperienza emozionale comune e reciproca.