Juventus-Genoa, risultato e aggiornamenti live del match della sedicesima giornata di Serie A - Genova 24

JUVENTUS 0 – GENOA 0

1′

Le scelte degli allenatori

Shevchenko opta per il 3-5-2. Sirigu tra i pali, tris difensivo formato da Vasquez, Bani e Biraschi. Chiavi del centrocampo a Hernani, mezze ali Beherami e Tourè. Esterni di centrocampo Cambiaso e Ghiglione. Tandem offensivo con Ekuban e Bianchi.

La Juventus dà continuità al modulo 4-2-3-1. Szczesny in porta. Difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Pellegrini. A schermo della retroguardia Locatelli e Bentancur. A sostegno della punta Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. Morata unica punta.

Torino. Il Genoa scende in campo all’Allianz Stadium di Torino per provare a muovere una classifica che sarebbe stata ben peggiore se Spezia e Venezia non si fossero fatte clamorosamente rimontare. Per farlo, i rossoblù dovranno fare a meno di molti titolari. Di fronte, una squadra di caratura nettamente superiore ma che, come lo scorso anno, non è nuova a scivoloni anche clamorosi. Non provarci sarebbe peccato, anche per provare ad arrivare al derby di venerdì con il vento in poppa.