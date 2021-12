"It's cool fashion square", nel weekend la nuova piazza delle eccellenze genovesi - Genova 24

Genova. Una due giorni per promuovere le eccellenze creative e artigianali, della nostra città, per imparare, degustare, toccare con mano e stimolare. Si chiama “It’s Cool Fashion Square” l’iniziativa promossa per la seconda volta nel capoluogo ligure che sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 in piazza Dante 39 rosso, nei locali di Spazio ImmaginaGenova, darà la possibilità a stilisti di esporre le proprie creazioni, ad artigiani di proporre i propri prodotti e a chef di preparare di prodotti tipici della cucina locale.

Una vera e propria vetrina in cui creatività, moda e tradizione si mescolano creando un mix di eccellenze professionali locali in cui il visitatore sarà immerso in un evento nell’evento passando dalla moda, all’estetica e persino ai viaggi. Gli ingressi nei locali saranno contingentati nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Nato dalla trasmissione “Trait D’Union” condotta da Marta Brusoni ogni lunedì sera sulla sua pagina ufficiale Facebook, “It’s Cool Fahion Square” vuole essere un’idea alternativa per un regalo di Natale “pensato” e fuori dagli schemi. «Si tratta di due giornate nelle quali espositori, con altissimi profili personali, esporranno prodotto locali e delle vere eccellenze del territorio – spiega Marta Brusoni di Etabeta 5.0, l’Impresa che promuove e organizza l’evento -. La location scelta sarà animata da un programma di eventi anche in diretta in orari predefiniti che vanno dalla partecipazione di cuochi, che prepareranno piatti tipici della cucina ligure, spiegando ingrediente dopo ingrediente la preparazione del piatto, per poi passare a uno stilista sia di abiti che di capelli e trucco che vestiranno e acconceranno due modelle direttamente in vetrina».

Un modo alternativo per mettere in vetrina il commercio locale, esaltandone la professionalità, la maestria e la competenza. «Il programma si snoderà attraverso una serie di eventi anche in diretta in orari diversi, di intrattenimento e di divulgazione in cui i professionisti racconteranno la loro storia e ripercorreranno le tappe delle rispettive professioni che nella maggior parte dei casi si sono trasformate da hobby in lavoro, da passione a mestiere – prosegue -. Si tratta di un modo alternativo e innovativo di spiegare la storia del commercio genovese, di cosa significhi rivolgersi a professionisti del commercio che forniscono un servizio, mettono in campo la propria professionalità e garantiscono qualità».

IL PROGRAMMA

SABATO 4 DICEMBRE

Dalle ore 11,00 alle ore 14,00 Servizio fotografico con Francesco Bogetti

Ore 15,00 Intervista Elastase

Ore 16,00 Andrea Baghino PESTO AL MORTAIO

Ore 17,30 Don’cola con una dolce sorpresa

ORE 18,30 Continuazione con TEMPORARY STORE

Ore 18’30 intervista al presidente dell’associazione Fondo malattie renali bambino

DOMENICA 5 DICEMBRE

Ore 15,00 Intervista titolare Rebellato Viaggi

16,00 Manuel Cabras per Sciamadda le delizie dell’amico con la torta pasqualina

17’30 Stefano Di Bert con il suo cappon magro

17,30 servizio fotografico e intervista a Francesco Bogetti