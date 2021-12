Investono un cinghiale e finiscono nel dirupo con la macchina: feriti tre ragazzi sul monte Fasce - Genova 24

Genova. Brutta avventura questa notte per tre ragazzi genovesi, recuperati a fatica in fondo ad un dirupo dai vigili del fuoco, dopo essere finiti fuori strada con la macchina su chi viaggiavano in zona monte Fasce, precisamente sotto le pendici del Cornua a Uscio.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, verso le 4,30 del mattino, l’auto su cui viaggiavano i giovani avrebbe colpito in una curva un grosso esemplare di cinghiale: dopo la collisione il ragazzo alla guida avrebbe quindi perso il controllo del mezzo che sarebbe quindi finito fuori strada, precipitando nel dirupo sottostante.

Una caduta di circa trenta metri, tra macchia mediterranea e sassi: per fortuna, dopo l’interminabile caduta i ragazzi non avevano subito ferite gravi e sono riusciti a chiamare i soccorsi che immediatamente si sono attivati per il recupero. I vigili del fuoco si sono calati nella scarpata per recuperare i tre e mettere in sicurezza l’auto, una full electric, staccando il connettore ad alta tensione, dopodiché hanno monitorato la temperatura delle batterie con la termocamera per verificare che non fosse innescata la reazione di surriscaldamento.

I medici del 118 hanno prestato i primi soccorsi sul posto per poi trasferire in codice giallo i tre amici per alcuni controlli di routine. Anche il cinghiale sarebbe rimasto ovviamente ferito nello scontro: secondo alcune indiscrezioni in seguito alle ferite sarebbe stato abbattuto.