Invernale del Tigullio: seconda manche all'insegna di Chestress3 e Jeniale! - Genova 24

Lavagna. Due prove ieri, niente confronti oggi. Parte cosi la seconda manche del 46° Campionato Invernale Golfo del Tigullio che nella stagione 2021/2022 si disputa sotto la regia del Comitato Circoli Velici del Tigullio diretto dallo storico organizzatore Franco Noceti con la partecipazione di Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Sabato, con prima partenza data a mezzogiorno, due sfide ambientate su un percorso ridosso. Scirocco irregolare nella prima regata, poi stabilizzatosi sia nell’intensità sia nella direzione per la seconda.

Nella classe ORC 1 la doppietta di Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), in entrambe le prove sempre bravo a regolare nell’ordine Blue Sky di Claudio Terrieri (CV Ravennate) e Tengher di Alberto Magnani (YCI). Novità importanti nell’ORC 2 con le affermazioni prima di Ocesse di Tivano (Compagnia Vela dei Marmi) su X-Wave di Marco Roccatagliata (LNI Genova) e First…issima di Fabio Montale (YCI) e poi proprio di First…issima su Baciottinho di Roberto Gagliardi (CV Bellano) e Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna).

Una provata portata a termine dai J80 con il solito Jeniale! di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) padrone della situazione davanti a Padawan di Donald Hart (LNI Genova Aeroporto) e J Bes di Eros Rossi (CV Sori). Ariarace di Azzimonti e Preda (CN Rapallo) si impone nella classe Libera.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale del Tigullio costituisce un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione e, come sempre, contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.

La prima (6-7 e 20-21 novembre) e terza (22-23 gennaio e 5-6 febbraio) manche si svolgono nelle acque del Golfo Tigullio. Per la seconda manche (4-5 dicembre e 8-9 gennaio) il teatro dei confronti è il Golfo Marconi. La classifica overall del campionato prenderà in considerazione le due migliori manche di ogni equipaggio.