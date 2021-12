Installati dal Municipio i nuovi defibrillatori nelle piazze di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi - Genova 24

Genova. Sono stati installati oggi dalla squadra operaia del Municipio i tre nuovi defibrillatori nelle principali piazze della Bassa Valbisagno. Le apparecchiature ora sono presenti in piazza Martinez a San Fruttuoso, in piazza Galileo Ferraris a Marassi e in largo Merlo a Quezzi.

L’acquisto è stato possibile grazie al risparmio del plafond dei gettoni di presenza non percepiti dai consiglieri municipali. Ciascun defibrillatore è costato 2.200 euro, Iva inclusa.

“Quello dei consiglieri del nostro Municipio vuole essere un piccolo segno tangibile di vicinanza alla cittadinanza, cittadini che in Valbisagno come nel resto della città sono sempre più anziani e per questo abbiamo pensato che mettere a disposizione un defibrillatore nelle piazza più vissute può servire a salvare delle vite”, commenta il presidente della Bassa Valbisagno, Massimo Ferrante.

“Ormai è provato che di fronte ad una persona vittima di un attacco cardiaco la possibilità di avere a disposizione un defibrillatore può rivelarsi determinante per la sua salvezza”, conclude Ferrante.