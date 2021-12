Industria Felix, terzo anno di riconoscimento per la genovese Docks Lanterna - Genova 24

Genova. Per il terzo anno consecutivo Docks Lanterna è stata insignita dell’Alta onorificenza di bilancio del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, un riconoscimento assegnato sulla base di un algoritmo che tiene conto dei criteri quali la competitività, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità.

Docks Lanterna è una delle 160 imprese italiane al top (una delle tre liguri, le altre due sono la Silomar di Genova e la Cooperativa Campo del Vescovo di La Spezia) premiate giovedì 25 novembre 2021 a Roma nell’ambito di una manifestazione organizzata dal trimestrale Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Puglia, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Sustainable Development, Egea Commerciale e a cui ha partecipato tra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Assuntela Messina.

«Soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo – spiega Santino Pesce, Amministratore Unico Docks Lanterna – abbiamo puntato sulla qualità e l’affidabilità dei servizi. La professionalità dei nostri collaboratori e le sinergie territoriali con le comunità che serviamo ci hanno consentito di mantenere i nostri standard di lavoro e di implementare le nostre attività in maniera puntuale e accurata».