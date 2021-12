Incidente stradale ad Albaro, gravissima donna investita da un'auto sulle strisce pedonali - Genova 24

Genova. Una donna di circa 70 anni è stata investita da un’automobile in via Pisa all’incrocio con via Giordano Bruno, ad Albaro, a Genova. E’ successo nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19.

La donna è in gravissime condizioni ed è stata soccorsa è portata all’ospedale San Martino. E’ stata intubata dopo essere stata rianimata dagli operatori del 118.

Sul posto anche la polizia locale con il nucleo infortunistica per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente. La vettura, che procedeva in direzione levante, ha travolto la donna mentre si trovava sulle strisce pedonali.