Incidente mortale sulla A10, il 3 dicembre i funerali della 18enne Martina Riberti - Genova 24

Savona. Saranno celebrati venerdì 3 dicembre alle ore 10, nella chiesa San Paolo in piazza Bologna a Savona, i funerali di Martina Riberti, la 18enne vittima dell’ incidente mortale che si è verificato sabato mattina in A10 tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.

La giovane, originaria di Genova e residente a Savona, era a bordo di una Mini rossa guidata da un ragazzo di 23 anni, di Lumarzo (GE), quando l’auto è andata a schiantarsi frontalmente contro il fianco destro dell’ingresso della galleria Fighetto. Un impatto violentissimo che ha totalmente distrutto l’auto e non ha lasciato scampo alla ragazza e al cane che era a bordo del mezzo.

Fortunatamente, invece, il ragazzo che era alla guida si è salvato, ha riscontrato solo qualche ferita per cui è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Martina aveva frequentato negli scorsi anni il liceo classico Gabriello Chiabrera di Savona. Aveva la passione per il canto, con una voce in grado di emozionare. Sui social gli amici la ricordano come una persona “dolce e gentile, facile da amare”, purtroppo scomparsa troppo presto.