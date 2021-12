Incidente mortale in sopraelevata: motociclista di 43 anni si schianta sul guardrail - Genova 24

Genova. Tragedia questa notte in sopraelevata a Genova dove poco prima della mezzanotte un motoclista di 43 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre viaggiava in direzione ponente.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso: lo schianto è avvenuto verso le 23.30, senza coinvolgere altri mezzi. Il traffico è rimasto subito bloccato in entrambe le direzioni e la polizia locale ha dovuto chiudere la strada in direzione ponente fino alle 3 del mattino per consentire le operazioni di soccorso prima e i rilievi sul posto dopo.

Ancora da chiarire con esattezza le dinamiche dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni l‘uomo avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo finendo contro il guardrail laterale che divide le due carreggiate. Il corpo è stato recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.