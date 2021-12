Incidente mortale in A7: auto si schianta su due tir fermi dopo un tamponamento - Genova 24

Genova. Grave incidente questo pomeriggio sulla A7 Milano Genova, all’altezza di Tortona, in provincia di Alessandria, dove a causa di un tamponamento una persona ha perso la vita tra le lamiere della sua auto.

Secondo le prime ricostruzioni, il primo incidente sarebbe avvenuto tra due camion, che viaggiavano in direzione Milano e che si sarebbero tamponati in carreggiata, fermandosi in mezzo alla strada. Dopo pochi instanti sarebbe giunta in velocità un’auto, schiantandosi fatalmente contro uno dei tir.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco di Alessandria, con il supporto dell’elisoccorso per tentare un disperato salvataggio. Al momento la diramazione Predosa-Bettole tra A26 e A7, in direzione di Milano è chiusa al traffico.