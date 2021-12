Incidente in via Emilia, ubriaco alla guida si ribalta con l'auto: nessun ferito - Genova 24

Genova. Paura ma nessuna grave conseguenza questa mattina poco dopo le 4 in via Emilia, in Valbisagno, dove un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

Nell’incidente è rimasto coinvolto solo il conducente, che per fortuna è rimasto pressoché illeso.

Gli è andata comunque male perché la polizia locale, dopo essersi accertata che stesse bene, gli ha contestato la guida in stato di ebbrezza con tutte le ripercussioni del caso. Secondo quanto accertato, non c’erano problemi di neve o ghiaccio sulla strada.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato per un paio d’ore per rimuovere l’auto capottata.