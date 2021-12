Incidente in sopraelevata, code per chi viaggia verso levante. Tamponamento anche a Genova Est - Genova 24

Genova. Un incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 nel tratto terminale della soprelevata Aldo Moro, sulla carreggiata di Levante: due i mezzi coinvolti senza conseguenze per i passeggeri, rimasti praticamente illesi.

Tanti invece i disagi per il traffico, con la circolazione pesantemente rallentata per permettere la rimozione dei mezzi incidentati: si registrano code e congestione per chi viaggia verso levante e in uscita dal casello di Genova Ovest.

Qualche consueta criticità per la viabilità sulla rete autostradale con code sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla e sulla A12 presso il casello di Genova Est per un incidente già risolto