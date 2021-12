Incendio sulle alture di Rivarolo, in fiamme una baracca: autostrada A7 chiusa per ore - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato ieri sera in via Vezzani, sulle alture di Rivarolo. A fuoco una baracca nei pressi di un’abitazione unifamiliare, con le fiamme che hanno minacciato da vicino un’altra palazzina nelle vicinanze.

È successo poco prima delle 22.00. Il rogo si è sviluppato molto vicino alla A7 in direzione Milano: sia per il fumo sia perché i vigili del fuoco non riuscivano a intervenire agevolmente della strada, è stato deciso di chiudere l’autostrada tra il bivio A10/A7 e il bivio A7/A12 in direzione Nord.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che potessero coinvolgere anche la casa e altri edifici nei pressi. Non si registrano né feriti né intossicati. Ancora da chiarire le cause.

Le operazioni di bonifica sono durate per gran parte della nottata, poi, intorno alle 5 del mattino, l’autostrada è stata regolarmente riaperta.