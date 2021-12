A fuoco la canonica della chiesa di Santo Stefano a Lavagna: parroco in codice rosso al San Martino - Genova 24

Lavagna. Questa mattina, intorno alle 8.10, è scoppiato un incendio – per cause ancora da accertare – nella canonica della chiesa di Santo Stefano, in piazza Marconi, a Lavagna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e l’automedica del 118.

Il parroco, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova in elisoccorso.

Si tratta di Don Stefano Queirolo, parroco in pensione, trovato dai vigili del fuoco in stato confusionale a causa della quantità di fumo inalato, ma ancora cosciente.