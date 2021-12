Incendio in un appartamento a Chiavari, in ospedale una donna e una bambina - Genova 24

Chiavari. Un incendio è scoppiato in tarda mattinata in un appartamento nella zona di via Rambaldi a Chiavari.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco anche da Genova. I pompieri, secondo le prime informazioni raccolte, hanno fatto evacuare con un’autoscala alcune persone intrappolate all’interno.

Una donna è stata portata all’ospedale di Lavagna in codice giallo per aver respirato del fumo e con lei è stata soccorsa anche una bambina molto piccola, ricoverata in codice verde, senza particolari problemi ma sottoposta ad accertamenti. Con loro anche un’altra donna più anziana che però ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In corso le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco.