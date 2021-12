Incendio a Sestri Ponente, fumo nero sopra le case: a fuoco un box in via Briscata - Genova 24

Genova. Apprensione oggi a Sestri Ponente per un incendio che ha riguardato un box auto in via Briscata.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dal proprietario, allarmato per le fiamme che si erano sprigionate nel locale. I pompieri sono arrivati sul posto e sono riusciti a gestire il rogo spegnendolo in breve tempo.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti.

Una nuvola di fumo nero è rimasta visibile sopra l’abitato di Sestri Ponente generando allarme tra i residenti, ma per fortuna tutto si è risolto senza gravi conseguenze.