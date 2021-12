Inaugurato in piazza Martinez il nuovo albero di Natale tutto rosso realizzato all'uncinetto - Genova 24

Genova. È stato inaugurato oggi pomeriggio sotto la neve lo speciale albero di Natale di piazza Martinez, nel centro del quartiere di San Fruttuoso in Bassa Valbisagno.

A due anni dall’installazione da record mondiale che aveva attratto visitatori da diverse località d’Italia e d’Europa, le instancabili volontarie di San Fruttuoso coordinate dalla commerciante polacca Jadwiga Pacholec ne hanno realizzato una nuova versione, tutta rossa con decorazioni a fiori. La struttura metallica alta 10 metri è stata messa a disposizione dal Municipio, che ha ingaggiato una ditta specializzata per il montaggio.

In un’atmosfera tipicamente natalizia è stata aperta al pubblico anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che anche quest’anno rimarrà in piazza Martinez per tutta la durata delle feste. In piazza Galileo Ferraris, invece, nel cuore di Marassi, è stato acceso l’albero di Natale ecosostenibile acquistato e illuminato sempre dal Municipio.

L’albero rosso di piazza Martinez conta 5mila mattonelle colorate in acrilico e 15mila motivi floreali. Il Municipio ha affidato l’installazione alla ditta Tanzi per un totale di 13.900 euro comprensivi di Iva. La spesa è servita per il montaggio a regola d’arte, cioè seguendo tutte le normative di sicurezza, e il fissaggio a terra. E quando Natale sarà passato? Come l’ultima volta, il maxi-telone verrà smontato e trasformato in coperte da donare in parte al canile di Monte Contessa e in parte ad altre associazioni che si occupano di animali.