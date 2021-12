In Liguria la variante Omicron dilaga al 50%, Bassetti: "Speriamo che sostituisca la Delta" - Genova 24

Genova. Mentre la Liguria registra il nuovo record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia, la variante Omicron sul territorio regionale dilaga ormai in una forchetta tra il 40 e il 50%. A rivelarlo è l’epidemiologo Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova. Mentre il primario di infettivologia Matteo Bassetti, intervenuto al punto settimanale sul Covid, si spinge oltre: “C’è da augurarsi che Omicron sostituisca Delta. Tutti i dati che vengono fuori dai Paesi in cui è prevalente, come Sudafrica e Inghilterra, dicono che è un nemico più affrontabile rispetto a Delta e alle altre varianti”.

Per ora, nonostante il picco di positivi e i ricoveri molto vicini alla soglia critica, la Liguria rimanda l’ingresso in zona arancione. “Rimarremo in zona gialla per pochi numeri – conferma il presidente Giovanni Toti -. I contagi oggi sono molto potenti ma gli ospedali stanno reggendo un urto importante grazie soprattutto alla campagna di vaccinazione che sta procedendo con grande intensità. Com’è noto ci sono nuove normative che depotenziano molto la zona arancione, da questo punto di vista i colori hanno perso importanza. Cerchiamo di fare un Capodanno con grande prudenza e attenzione, sempre senza paura”.

I dati presi in considerazione dal Governo parlano di 19,6% di posti letto occupati da pazienti positivi in area medica (soglia 20%) e 28,4% in terapia intensiva (soglia 30%). L’incidenza media settimanale è di 526 nuovi casi ogni 100mila abitanti con un picco a Imperia (764) e una crescita generalizzata (Genova è la meno “calda” con 452 nuovi casi ogni 100mila abitanti). “Le province si stanno riallineando – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – e i driver del contagio sono sempre bambini e adolescenti nelle fasce 6-12 e 13-19 anni”.

La buona notizia riguarda proprio il sistema sanitario. “Il dato – continua Ansaldi – è l’arresto dell’aumento di accessi in ospedale, da 15 giorni ne abbiamo stabilmente una sessantina al giorno e la curva si sta appiattendo”. L’influsso della variante Omicron non dovrebbe alterare più di tanto questo scenario: “Sicuramente ha una velocità di circolazione più elevata e un Rt superiore, quindi potrebbe infettare più persone, ma ha una patogenicità inferiore. Il combinato di questi due fattori ci dirà quale sarà l’impatto. Probabilmente rappresenta un meccanismo di adattamento che abbiamo visto per numerosi virus e che porta dalla pandemia a una circolazione endemica. Questo adattamento – conclude il direttore generale di Alisa – non sarebbe uno svantaggio in senso assoluto”.

Nonostante tutto gli ospedalizzati – almeno sulla carta – restano alti e questo, secondo i vertici della sanità ligure (ne ha parlato oggi anche il direttore generale del San Martino, Salvatore Giuffrida), è dovuto anche al fatto che molti pazienti positivi in realtà sono ricoverati per altre patologie. Per questo il presidente Toti chiede di aggiornare i parametri governativa: “Bisognerebbe cambiare i criteri. Se casco e mi faccio male, vengo tamponato per capire se sto portando il virus in ospedale, ma se anche io fossi positivo asintomatico sarei lì per la mia botta al ginocchio e non per il Covid. Pertanto andrei catalogato al traumatologico e non all’infettivologia, altrimenti i numeri non tornano.