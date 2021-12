In coda dietro ai caprioli: la 'viabilità selvatica' sulle alture di Molassana - Genova 24

Genova. E dopo una lunga giornata lavorativa, dopo aver dribblato i cantieri e le classiche code del rientro, uno si aspetta di essere finalmente a casa, dopo pochi minuti di strada. Ma ecco che dietro alla curva ecco un nuovo ingorgo, questa volta ‘selvatico’.

Una coppia di caprioli adulti, infatti, è stata avvistata mentre risaliva con la loro calma la strada verso le alture di Molassana, lasciando agli umani guidatori di auto in attesa, in coda dietro le code. Per nulla a disagio, in apparenza.

Questa la viabilità selvaggia della Valbisagno, vallata dove l’uomo si mescola al selvatico senza soluzione di continuità. Per ora senza problemi. Per ora.