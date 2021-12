In auto contro una cabina elettrica, poi in bilico su una fascia: messi in salvo - Genova 24

Bogliasco. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Bogliasco, in via Adelina, per un incidente stradale.

Due persone a bordo di un’automobile sono state messe in salvo con un’operazione piuttosto delicata. I due infatti, dopo che la vettura era finita contro una cabina dell’Enel, abbattendola, sono rimasti in bilico su una fascia.

Il personale del 118 ha dovuto attendere l’intervento congiunto dei tecnici di e-distribuzione e dei vigili del fuoco a causa della presenza di tensione elettrica.

Le due persone a bordo, una volta estratte, erano spaventate ma in buone condizioni di salute.