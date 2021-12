In auto con la droga, alla vista delle divise ingrana la marcia e fugge a tutta velocità: pusher arrestato - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio un uomo di 35 anni, di nazionalità albanese, è stato notato dai poliziotti mentre percorreva in auto via Merano, con guida nervosa. Gli agenti si sono insospettiti e non appena l’uomo si è fermato in prossimità di un semaforo rosso, gli hanno chiesto di accostare. L’uomo però dopo aver insultato un agente ha ingranato la marcia ed è scappato via a tutta velocità in mezzo al traffico.

Dopo alcuni minuti, al termine dell’inseguimento, il 35enne è stato raggiunto e fermato in via Menotti. Nonostante non avesse vie di fuga, ha cercato di sottrarsi al controllo sferrando calci e pugni e, contemporaneamente, di disfarsi di due involucri di cocaina e eroina.

Successivamente gli agenti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove è stato trovato metadone di cui non possedeva prescrizione medica e un bilancino elettronico di precisione.

L’uomo è stato quindi arrestato per possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale aggravata.