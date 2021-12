Sestri Levante. L’Unione Sportiva Sestri Levante comunica che Vincenzo Cammaroto è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.

“La società ringrazia mister Cammaroto per la professionalità e l’impegno dedicati alla squadra in questi mesi, augurandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Il nuovo tecnico è Fabio Fossati (la scorsa stagione al Latte Dolce Sassari), già in passato alla guida dei corsari.