Il premier Draghi a Genova il 31 gennaio per illustrare contenuti e opportunità del Pnrr - Genova 24

Genova. I preparativi non sono ancora partiti e la location dell’incontro è ancora ignota ma la data è ufficiale sul sito del governo Italiadomani.gov. Il presidente del consiglio Mario Draghi sarà a Genova il prossimo 31 gennaio per illustrate il piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito di un tour cominciato a metà novembre che tocca molte grandi città italiane.

A confermare la visita è stato oggi anche il presidente della commissione speciale regionale Next Generation EU, Davide Natale, tra i relatori del convegno “Restart Liguria-Le risorse del Pnrr” che si è svolto a Genova.

“Per la Liguria c’è un appuntamento che riveste una straordinaria importanza – ha ricordato Natale – il 31 gennaio 2022, quando il presidente del consiglio Mario Draghi sarà a Genova in occasione del suo tour per le città italiane e per quella data la Liguria dovrà presentarsi con qualche compito a casa già fatto. Dovrà essere quella un’occasione per proporre opzioni concrete sulle quali avviare un primo confronto con il Governo”.

“Se non saremo capaci di utilizzare le risorse in arrivo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza finiremo per ampliare le distanze tra singoli territori invece di diminuirle – ha spiegato – Con il Pnnr dobbiamo descrivere il futuro del nostro Paese, della Liguria e dei singoli territori ricordandoci che non tutti sono attrezzati allo stesso modo per affrontare questa sfida per questo abbiamo depositato un emendamento alla Legge di bilancio, che è in discussione in questi giorni, proprio per finanziare un fondo dedicato alla progettazione”.