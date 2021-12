Il lupo e la volpe, ma non solo: la vita notturna del bosco ripresa dalla fototrappola - Genova 24

Genova. Un esemplare di lupo che passa annusando una traccia, una piccola volpe che fa capolino tra gli alberi e l’avanzare guardingo di un grosso daino. Queste le spettacolari immagini che arrivano dalla Valbrevenna, riprese da una foto trappola e condivise in rete.

Uno spaccato della rinnovata vita dei boschi liguri, dove la fauna selvatica in questi ultimi anni si è ripopolata con il ritorno di grandi predatori, come il lupo (in questo caso in un habitat più consono rispetto all’avvistamento urbano di settembre), e la crescita di specie già presenti, come gli ungulati.

Il video, spettacolare, è stato realizzato e postato su facebook da Andrea Passadore, che ha filmato la vita notturna dei nostri monti grazie ad una fototrappola piazzata tra gli alberi. Uno spettacolo a pochi passi da casa.