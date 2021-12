Il Ligorna ufficializza l'arrivo di mister Giorgio Roselli - Genova 24

Genova. La società S.C.D. Ligorna 1922 comunica di aver affidato la panchina a Giorgio Roselli.

Roselli ha vestito numerose maglie da giocatore (Inter, Lanerossi Vicenza, Sampdoria e Bologna), molto lunga e variegata la sua esperienza nelle vesti di allenatore. Un percorso cominciato ad Alessandria e proseguito in numerose squadre tra Serie B e Serie C, del calibro di Triestina, Mantova, Cremonese, Grosseto, Cosenza e Sambenedettese.

“Sono molto contento di iniziare questa avventura, con il presidente Alberto Saracco ci conosciamo, è una persona di alto profilo. Ricominciare con questa nuova sfida è veramente affascinante, sono umbro, ma è dal ’78 che abito a Nervi. Qui si sta benissimo, anche se fino a oggi sono stato sempre in giro per l’Italia. Ho optato per questa nuova avventura, l’entusiasmo è sempre lo stesso in qualunque categoria per cui molto contento”.

“Ho iniziato a 16 anni giocare in Serie D nello Spoleto e poi sono andato all’Inter, addirittura in Serie A e dopo 46 anni torno quindi in questa categoria. Sono felice perché il Ligorna è una società molto organizzata. C’è da fare un buon lavoro, mi piace molto insegnare ai giovani”