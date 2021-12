Il cenone di Capodanno ai tempi di Omicron: dalle posate alle finestre, i consigli per festeggiare in sicurezza - Genova 24

Il cenone ai tempi di Omicron, ovvero come non trasformare il festeggiamenti dell’ultimo dell’anno in un covid party.

L’impennata dei contagi preoccupa non solo il governo ma anche le famiglie. Per questo molti hanno annullato vacanze e cenoni al ristorante ma la voglia di festeggiare resta. A differenza dell’addio al 2020, grazie ai vaccini, quest’anno non ci sono divieti né un numero massimo di invitati a cenoni e pranzi di Capodanno e secondo le previsioni del Centro studi di Confcooperative 3 famiglie su 5 organizzeranno cenoni in casa con oltre 10 persone.

Secondo lo studio di Cna le persone che festeggeranno l’arrivo del nuovo anno, non limitandosi a viverlo con i familiari conviventi, restanoin maggioranza, ma il numero si è “assottigliato in maniera consistente rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid”. L’indagine rileva in particolare che circa il 75 per cento degli italiani saluterà in qualche modo l’anno nuovo, il residuo 25 per cento, invece, per scelta cautelativa, costrizione sanitaria o altri motivi se ne asterrà.

Il buon senso imporrebbe di chiedere ai propri ospiti di fare un tampone il giorno prima del cenone per ridurre i rischi con un buon margine. Può sembrare antipatico, ma è sempre meglio che finire in quarantena o, peggio,in ospedale prima dell’Epifania.

Ecco alcuni consigli utili per salvaguardare sopratutto gli anziani e le persone più fragili

– limitare il numero di invitati evitando i gomito a gomito a tavola: cercare quindi di mantenere sempre il distanziamento mentre si mangia o si brinda

– indossare il più possibile la mascherina, meglio sarebbe la ffp2, nei momenti in cui non si seduti a tavola

– arieggiare i locali il più possibile aprendo le finestre ogni tot

– non scambiare mai bicchieri, piatti e posate e non utilizzare posate comuni per versare il cibo

– se in casa ci sono bambini e persone fragili o anziani evitare i contatti ravvicinati

– tenere a portata del liquido igienizzante per gli ospiti

– niente baci e abbracci con gli amici, ancora per questo Capodanno, o quantomeno fatelo con la mascherina addosso e subito dopo igienica