I rider in sciopero sfilano per via XX Settembre: "Condannati a salari da fame e sfruttamento" - Genova 24

Genova. Un centinaio di persone, tra lavoratori e attivisti, ha sfilato ieri sera in corteo attraverso via XX Settembre per portare anche a Genova la protesta dei rider di Just Eat organizzata a livello nazionale dai sindacati di base.

“I lavoratori hanno incrociato le braccia contro le sempre peggiori condizioni di lavoro e salario che i lavoratori devono subire – è stato sottolineato durante la manifestazione – Al centro della piattaforma rivendicativa la necessità di superare l’accordo di Cgil, Cisl e Uil che deroga dalla piena applicazione del contratto nazionale del settore logistica, condannando questi lavoratori a bassi salari, a tredicesima e quattordicesima forfettizzata, alla maturazione del solo 30% dei permessi”

“Come S. I. Cobas abbiamo chiesto un incontro a Just Eat che a oggi, si rifiuta di confrontarsi con i lavoratori – si legge nel comunicato sindacale diffuso a margine del corteo – Oggi anche Roma ha scioperato in contemporanea, dopo che a Torino, per due sabati consecutivi i riders si sono fermati. Si moltiplicano nel frattempo le assemblee dei riders nelle altre città, anche loro molto critici con gli accordi sottoscritti dai confederali”.