I no green pass genovesi in piazza anche alla vigilia di Natale contro il governo Draghi - Genova 24

Genova. Meno partecipata del solito, ma forse alla vigilia di Natale non è stata una sorpresa, la manifestazione dei no green pass genovesi che, anziché al sabato si è svolta oggi, venerdì 24 dicembre. Una protesta che arriva all’indomani della mini-stretta del governo sul fronte pandemico per il periodo delle festività, tra cui con nuove regole relative a mascherine, feste all’aperto, durata del certificato verde e tempo di intercorrenza tra termine del ciclo vaccinale e dose booster.

Circa 200 persone, sotto l’egida del comitato Libera Piazza Genova – e rispettando il voto della maggioranza in assemblea – hanno partecipato a una manisfestazione che si è svolta nel bel mezzo della vigilia e della corsa ai regali dell’ultimo minuto ma con un percorso differente rispetto al solito.

Partenza in piazza Galileo Ferraris, nel cuore di Marassi, e arrivo in piazzetta Brignole. Questo l’itinerario concordato con la Questura e che, tutto sommato, non disturberà troppo il già complicato pomeriggio della vigilia dei genovesi.

La piazza resta insomma il luogo preferenziale per esprimere il dissenso alla politica del governo Draghi. Dagli organizzatori trapela anche l’intenzione di organizzare un evento di ampio respiro il 15 gennaio con la partecipazione del giurista Ugo Mattei, noto per le sue posizioni contro il green pass e la “dittatura sanitaria”.