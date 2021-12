Green pass obbligatorio sugli autobus: nasce la rete di 'trasporto solidale' per portare i ragazzi a scuola - Genova 24

Genova. “Buongiorno, cerco un passaggio per mio figlio da Molassana al centro tutti i giorni al mattino dalle 7.15 e rientro alle 15 circa”. Questo è uno dei tanti, tantissimi messaggi che stanno affollando le chat su Telegram per organizzare passaggi e macchinate in vista dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico locale previsto per lunedì 6 dicembre.

In queste ore, infatti, attraverso l’app di messaggistica social sono sorti diversi gruppi finalizzati a mettere in contatto le persone per creare una reta parallela di trasporto, senza fine di lucro, in risposta alle nuove restrizioni del governo: su tutti il gruppo denominato ‘Trasporti solidali’, chat che per ogni città ha la sua versione dedicata e che sta raccogliendo migliaia di adesioni in tutto il paese

Sono soprattutto i giovani studenti, o i loro genitori, a chiedere e ricercare passaggi, possibilmente fissi e giornalieri, per evitare di dover ricorrere al trasporto pubblico previa vaccinazione o tamponatura. Per i ragazzi non vaccinati, infatti, andare a scuola con i mezzi pubblici potrebbe voler dire dover spendere circa 180 euro di test al mese, oltre al prezzo di biglietti e abbonamenti. E sul fronte abbonamenti sempre più frequente sulle chat contro il green pass sono gli appelli alle “contro-misure” di massa, come la disdetta delle sottoscrizioni con relativa richiesta di rimborso.