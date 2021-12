Green pass a scuola per gli studenti, la proposta firmata dai sindaci di Arenzano, Bogliasco, Rossiglione e Sestri Levante - Genova 24

Genova. “Chiediamo al Governo di introdurre subito il Green Pass anche nelle scuole per salvare la didattica in presenza”. Questa la sintesi dell’appello lanciato ieri dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, presidente dell’associazione Ali, Autonomie locali italiane. La lettera indirizzata al governo, è stata sottoscritta da decine di primi cittadini di tutto il paese, tra cui molti liguri e genovesi.

“C’è il rischio concreto, visto l’aumento dei contagi, che da gennaio tutte le scuole italiane vadano in Dad. Non possiamo permetterlo. È nostro dovere tutelare sia il diritto al lavoro che il diritto all’istruzione – continua la lettera – Con il Green Pass nelle scuole, prevedendo come per le altre categorie vaccino o tampone, preserveremmo la scuola in presenza e con essa un diritto costituzionale, quello dello studio e dell’istruzione. Se non agiamo subito introducendo il Green Pass rischiamo di ritrovarci con le scuole chiuse a breve, con la didattica a distanza indistintamente per tutti i ragazzi, vaccinati e non vaccinati, e con le gravi conseguenze – sanitarie, sociali, lavorative, economiche e psicologiche – che abbiamo già conosciuto in passato. I sindaci credono fortemente che questa sia l’unica strada da percorrere per il futuro della scuola e dei nostri ragazzi”.

A firmare questo appello tra gli altri anche i genovsi, Luigi Gambino, sindaco di Arenzano, Valentina Ghio sindaca di Sestri Levante, Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco, Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione. E poi Fraschesci (Vobbia), Bassignana (Crocefieschi), Chiappe (Davagna), Oliveri (Ronco Scrivia), Olivari (Camogli), Ferrando (Mele), Negri (Serra Riccò).

A livello nazionale la lettera è stata sottoscritta anche da Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Dario Nardella, Sindaco di Firenze.

Immediate le reazioni, con una frenata netta e decisa dell’associazione nazionale presidi: “Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a dover fronteggiare la quarta ondata che sta investendo in modo particolare la fascia più giovane della popolazione – ha sottolineato il presidente Antonello Giannelli, a Orizzontescuola.it – D’altra parte la scuola necessita di una estrema e doverosa gradualità nell’introduzione di misure che potrebbero comportare una compressione del diritto all’istruzione, pur se determinate da ragione di salute collettiva”.