Green pass e mascherine, i controlli non si fermano neanche a Natale: raffica di verifiche e sanzioni - Genova 24

Genova. 216 persone controllate dalla polizia locale e due sanzionate perché senza green pass persino nella giornata di Natale, 955 i genovesi sotto la lente alla vigilia, 112 nel giorno di Santo Stefano. Solo che da parte dei cantuné non si sono fermati i controlli su certificati verdi e mascherine. Tanto che sulle 120 sanzioni elevate nel weekend festivo dalle forze dell’ordine nel capoluogo ligure, 80 sono state “firmate” dalla municipale.

L’impressione, in questi giorni di festa (ma non per le divise) è che sia ufficialmente finito il periodo della moral suasion e che, per quanto possibile, i controlli per strada, nei locali e sui mezzi pubblici – in caso di contravvenzione – si trasformeranno in multe. Salate. Se si pensa che quelle per i privati cittadini senza green pass o senza mascherina pesano per 400 euro sul portafoglio. 1000 per i titolari di pubblici esercizi che, per esempio, fanno entrare un cliente senza green pass rafforzato.

In tutto, a Genova, polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza – dal 23 al 25 dicembre – hanno controllato più di diecimila persone e duecento esercizi commerciali. E proprio una decina di commercianti sono finiti nei guai perché avevano fatto entrare all’interno dei loro locali persone che non avevano il super green pass. Oltre alla sanzione, per loro, possibile anche la chiusura del locale, a seconda di quello che stabilità poi la prefettura.

Tra gli episodi da segnalare quello di un 29enne, nordafricano, che senza green pass voleva entrare alla Pinta di corso Aurelio Saffi, una birreria, ma fermato dai buttafuori ha iniziato a danneggiare le auto parcheggiate. Intervenuta la polizia, è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.