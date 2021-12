Giornata nazionale dello spazio, al via le conferenze di Unige e Istituto di Fisica nucleare - Genova 24

Genova. Con una direttiva del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 è stata istituita la Giornata nazionale dello spazio con lo scopo di celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964, grazie al quale l’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a superare l’atmosfera terrestre.

In questa occasione, le amministrazioni pubbliche, in coordinamento con gli enti di ricerca, promuovono l’attenzione e l’informazione sul settore spaziale nazionale. In particolare, UniGe e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Genova, organizzano un pomeriggio di conferenze divulgative con docenti e ricercatori di entrambi gli enti per esporre al pubblico le loro attività di studio e ricerca.

Programma

Ogni intervento ha la durata di circa 10 minuti; la diretta inizia alle 15 e termina alle 18 circa.

Chair: Silvano Tosi (UniGe DIFI e INFN)

Giovanni Gallucci (INFN) – L’Universo in pochi centimetri quadrati

Fiodor Sorrentino (INFN) – Onde gravitazionali: una nuova finestra per l’esplorazione dell’universo

Ilaria Risso (UniGe DIFI e INFN) – EUCLID: una missione spaziale per lo studio dell’universo oscuro

Michele Piana (UniGe DIMA) – Intelligenza artificiale per space weather

Sebastiano B. Serpico (UniGe DITEN) – Machine Learning per l’analisi e la fusione di immagini per l’Osservazione della Terra

Matteo Sanguineti (UniGe DIFI e INFN) – Studiare le profondità dello Spazio dagli abissi del mare

Evandro Balbi (UniGe DISTAV) – Marte e la Geologia vista dallo spazio

Alba Domi (Univ. Amsterdam e UniGe-ORSA) – L’espansione dell’universo misurata da terra e dallo spazio

Anna Marini (UniGe DCCI e INFN) – Dalla simulazione al laboratorio: come nasce un materiale per le applicazioni aerospaziali

Lorenzo Cabona (INAF e UniGe-ORSA) – Osservazione di altri sistemi planetari con il telescopio dell’Antola

Ilaria Ferrando (UniGe DICCA) – Lo Spazio come ponte fra luoghi

Mario Misale (UniGe DIME-Tec) – Applicazioni termiche nei sistemi spaziali

Giorgio Boni (UniGe DICCA) – Il rischio idrogeologico visto dallo spazio

Maria Elena De Maestri (UniGe DiGi) – La regolamentazione delle attività umane nello spazio: dai Trattati degli anni 50 alle recenti normative nazionali

Sara Tavella (UniGe DIMES) – Effetti della microgravità sull’organismo

Mario Marchese (UniGe DITEN) – Ruolo delle reti satellitari nel 5G e nextG

Giorgio Cannata (UniGe DIBRIS) – Space Robotics @ UniGe DIBRIS