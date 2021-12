Giornata al luna park per i bimbi disabili, Toti: "Il loro sorriso è il regalo più grande" - Genova 24

Genova. “Vedere il Luna Park riaperto dopo il Covid non può che farci riassaporare l’entusiasmo delle festività natalizie che tornano ad avere un sapore di normalità. Siamo soddisfatti anche per tutti gli operatori delle giostre che sono tornati a lavorare dopo un anno di stop obbligato. Regalare una giornata di spensieratezza ai bambini e ai ragazzi e in particolar modo ai piccoli disabili è stato un bel momento tutti noi”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della giornata al Luna Park dedicata alle persone con disabilità: una mattinata rivolta interamente e esclusivamente ai disabili e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

“Questa giornata di inclusione è stata possibile grazie allo sforzo di tanti – ha aggiunto Toti – che ho voluto ringraziare personalmente e il sorriso sul viso di questi bambini è il regalo più grande”.

“Che bello vedere questi ragazzi emozionati– ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo – e cogliere il loro entusiasmo nel potersi godere alcune ore di svago e di divertimento puro. Tutto questo è stato possibile grazie al regalo dei giostrai e grazie alla mobilitazione delle associazioni dei disabili con il coordinamento di Nadia Superina. Un grande luogo di intrattenimento come il Luna Park di Genova oggi ha avuto ancora più valore con l’inclusione sociale”.

