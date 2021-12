Giornalismo, è il fotoreporter Marco Balostro il cronista dell'anno della Liguria - Genova 24

Genova. È il fotoreporter genovese Marco Balostro ad aggiudicarsi il “premio Cronista 2021”, il riconoscimento conferito dal consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri in collaborazione con Ordine dei Giornalisti della Liguria e Associazione Ligure Giornalisti che lo scorso anno era andato a Stefano Origone.

Balostro, 42 anni, lavora per il Secolo XIX e fa parte del collettivo di fotoreporter genovesi Freaklance e negli ultimi anni ha raccontato con i suoi scatti tutti i più importanti momenti di cronaca cittadina. Dall’alluvione del 2011, al crollo della Torre Piloti del 2013, al ponte Morandi del 2018. Ma è stato anche protagonista di importanti mostre internazionali in cui le sue fotografie sono state particolarmente apprezzate.

La consegna del premio a Marco Balostro avverrà martedì 21 dicembre nella sala Scirocco dei Magazzini del Cotone durante la presentazione di “Cronaca di un anno di Cronaca”, il video-racconto del 2021 realizzato dai giornalisti genovesi.

Ad essere premiati nel corso oltre a Balostro saranno anche Bruno Rossi, padre di Martina per la sua caparbietà con cui ha fatto riaprire il processo per l’uccisione della figlia arrivando alla condanna definitiva dei due aguzzini e i familiari di Paolo Micai, l’operatore di Mediaset tragicamente morto all’ospedale San Martino per il Covid 19 nel marzo del 2020 dopo essersi contagiato mentre svolgeva il suo lavoro.