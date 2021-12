Giochi e luminarie natalizie, polizia locale sequestra in centro storico 536 pezzi pericolosi - Genova 24

Genova. La Polizia locale, con l’approssimarsi delle festività, ha intensificato i controlli relativi alla conformità, e quindi alla sicurezza, di giocattoli e luminarie domestiche posti in vendita. In un negozio di via San Luca, al civico 56R, gli uomini del nucleo Commercio del Reparto Sicurezza Urbana hanno sequestrato 536 pezzi tra cui 192 giocattoli, 190 pezzi di materiale elettrico, 154 altri prodotti.

Tre sarebbero le violazioni riscontrate secondo quanto riportato dalla polizia locale: il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, la mancanza dei dati relativi all’importazione e la mancanza di indicazioni in lingua italiana. Il titolare è stato sanzionato anche a norma del codice del consumo per i prodotti che non rientrano nelle categorie “giochi” e “materiale elettrico”.

Il titolare sarebbe stato anche sanzionato per il mancato rispetto delle normative nazionali di prevenzione del Covid. Il totale delle sanzioni comminate è di 5.032 euro oltre ai 400 per il mancato rispetto delle norme Covid.Nei prossimi giorni continueranno i controlli della Polizia locale per evitare rischi ai bambini e agli acquirenti del materiale legato alle feste.