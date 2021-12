Giocattoli senza frontiere, alla Camera del Lavoro distribuzione ai bimbi di libri e giocattoli - Genova 24

Genova. Grande successo della seconda edizione di “Giocattoli senza frontiere”, la distribuzione gratuita di giocattoli e libri dedicata ai bimbi delle famiglie in difficoltà. La raccolta e distribuzione, organizzata anche quest’anno da GenovaSolidale, formata da Camera del Lavoro Anpi e Associazione Logos, è stata un vero e proprio successo con oltre 10 mila giocattoli e migliaia di libri in corso di distribuzione nei quartieri.

“Anche quest’anno la Camera del Lavoro di Genova si è messa a disposizione di questa bella iniziativa – ha commentato Elena Bruzzese Segretaria Cgil Genova” per noi è importante essere un punto di riferimento, non solo per lavoratrici e lavoratori, ma per la collettività.

“Tra le principali protagoniste della raccolta le fabbriche del ponente genovese, ma anche tanto associazionismo a partire da Anpi e Arci “Sono tante le famiglie in condizioni di disagio e agli sportelli della Camera del Lavoro si rivolgono quotidianamente moltissimi italiani e stranieri con problemi di lavoro ma non solo. La pandemia ha amplificato le condizioni di disagio di molti e l’iniziativa di oggi vuole rappresentare a tutti un piccolo gesto di solidarietà”, concludono.