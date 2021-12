Giocattoli e libri nuovi e usati, l'Anpi di Nervi organizza la raccolta di beneficenza - Genova 24

Genova. Nel prossimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 dicembre, la sezione Anpi Gino Tasso “Tigre” di Quinto, Nervi, Sant’Ilario sarà impegnata in una importante iniziativa di beneficenza in collaborazione con Genova Solidale.

Verranno infatti raccolti giocattoli e libri per infanzia e ragazzi, nuovi e usati in buone condizioni. Quanto raccolto verrà sanificato e successivamente distribuito, fra il 19 e il 23 dicembre, in diverse zone della città.

“L’anno scorso, l’analoga iniziativa diede ottimi risultati e il Levante cittadino si distinse per solidarietà” spiega l’Anpi e continua: “Ma possiamo fare di più e meglio, perché due anni di pandemia e di crisi economica hanno esasperato le disparità sociali, la povertà è aumentata ed è un problema grave”.

E poi conclude: “Le famiglie che vorranno donare potranno raggiungerci presso il Castello di Nervi, sede della sezione Anpi, passeggiata a Mare Anita Garibaldi 22, sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00”.