Ghiaccio sulla strada, maxi incidente a Busalla sulla statale dei Giovi: tre feriti e circolazione sospesa  - Genova 24

Genova. Sulla strada statale 35 ‘dei Giovi’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 23,500 in corrispondenza di Busalla, a causa di un incidente tra più veicoli. Ci sarebbero almeno tre feriti, tutti per fortuna non gravi, trasportati in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

Secondo le prime informazioni ricevute dai soccorritori l’incidente avrebbe coinvolto almeno sette veicoli e sarebbe stato causata dalla presenza di ghiaccio su strada.

Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.